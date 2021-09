İzmir'in göbeği çöplüğe döndü! CHP'li belediye vatandaşı çileden çıkardı

İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi, yine çöp sorunu ile gündemde. Çok sayıda ayakkabıcının çalıştığı alanda, boş araziye atılan çöp yığınları dikkat çekiyor. 3 yıl öncesine kadar her gün gelen çöp kamyonlarının artık bazen ayda bir geldiğini dile getiren esnaf, çareyi çöplerini boş araziye atmakta bulduklarını ifade etti. Çöplerin en ufak bir kıvılcımda tutuştuğunu, bazı dükkanların yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten esnaflar, Bornova Belediyesinden kalıcı ve kesin bir çözüm bekliyor.



Esnaf Ömer Odabaş, “Burada çöp sorunu var. Seçimlerden önce çöp arabaları her gün gelip sokaklardan tek tek esnafın çöpünü alıyordu ama sonra kamyonlar geçmez oldu. Millet boş bulduğu yere çöpünü atıyor. Bazen 15 günde bir gelip temizliyorlar ama yine doluyor. Bazen yollar kapanıyor, dükkanların önüne kadar çöp geliyor. Esnaf çöpünü nereye atacak? Yer göstersinler.'







' Her gün bir sürü ayakkabı malzemesi çöpü çıkıyor. Bunlar burada dönem dönem çıra gibi yanıyor. Çöp arabalarının mahallemizden yeniden geçmesi lazım. Bornova Belediye Başkanı bir sene önce buraya geldi, ortamı gördü ama burası çöpten kurtulmadı. Sadece burada değil, ilerideki otobüs duraklarında da çöp yığınları var” dedi.



Çöp atılan boş arazinin yanındaki dükkanda çalışan esnaf Ender Eralp de, “Dükkanımızın içi haşere doluyor. Dükkanın dibinde çöp olduğu için yangın çıktığında dükkan zarar görüyor. Dükkanın kapısının önüne kadar çöp yığılıyor. Şikayet ettik ama maalesef sonuç çıkmadı. 3 sene öncesine kadar çöp kamyonu her sabah düzenli olarak sokaklardan geçiyordu ama sonra geçmemeye başladı ve çöpler bu araziye atılmaya başlandı. Burada kimyasal atıklar var. '







Bir kül, yangın çıkması için yetiyor. Biz kalıcı çözüm istiyoruz ama gelip topluyorlar, sonra bir ay gelmiyorlar. Burada zaten çöp konteyneri yok. Konteynerler aşağı sokakta var. Oradaki kapasite yetmediği gibi, insanlara da buraya çöp atmak daha kolay geliyor. Kalıcı çözüm, çöp kamyonlarının her sabah buradan geçmesi” diye konuştu.







Esnaf Fuat Demir, “Nereye baksanız çöp var. Çöpler yandığında dükkanlara da zarar veriyor. Çöpler toplandığında da yetersiz kalıyor. Haftada bir çöp toplanması yetersiz. Her gün toplanması lazım. Esnaf çöpünü atacak yer bulamıyor. Çöpleri buraya atmaları yanlış ama atacak yer yok ki” derken, Naci Koç isimli esnaf, esnafın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Koç, “Çöplerin karşısında gıda işletmeleri var. Sağlık açısından iyi değil ama buraya bir çözüm bulunamıyor. Esnaf da çöpü buraya atıyor. Uzağa gitmek istemiyorlar, yakın olduğu için bu araziye çöp atıyorlar” ifadelerini kullandı.







Ümit Kaçaroğlu esnaf da, “Bornova Belediyesinin burayı toplaması lazım. Çöpler yanınca her yer duman oluyor. Eskiden buradaki çöpler her gün toplanıyordu. Şimdi toplamıyorlar. Esnaf çöpünü nereye atsın? Çok fazla çöp var. Konteynerler yetmez. Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?” diyerek tepkisini dile getirdi.