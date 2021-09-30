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İPhone kullanlar dikkat! Kredi kartınızı hemen kaldırın!

İPhone kullanlar dikkat! Kredi kartınızı hemen kaldırın!

İPhone kullananları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Yapılan araştırmalarda Apple Pay ve Visa'yı kapsayan bir güvenlik açığı keşfedildi.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:03
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:27
İPhone kullanlar dikkat! Kredi kartınızı hemen kaldırın!

İPhone kullananlar için bri güvenlik sorunu iddiası ortaya atıldı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Apple Pay ve Visa'yı kapsayan bir güvenlik açığı keşfedildiği bilgisine ulaşıldı. Uzmanlar İPhone kullananlara kredi kartlarını hemen kaldırmaları yönünde çarpıcı bir uyarıda bulundu.

İPHONE KULLANANLAR KREDİ KARTLARINI HEMEN KALDIRMALILAR
Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'de yapılan bir araştırmada Apple Pay ve Visa'yı kapsayan bir güvenlik açığı keşfedildiği bilgisine ulaşıldı. Birmingham ve Surrey Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar İPhone kullananlara kredi kartlarını hemen kaldırmaları yönünde çarpıcı bir uyarıda bulundu. Söz konusu araştırmaya göre sistem açığı nedeniyle Apple Pay çeşitli verilerin ele geçirilmesi veya her türlü değişikliğin yapılmasını da kapsayan bir saldırı yöntemi olan 'Ortadaki Adam Saldırısı'na (MITM) karşı savunmasız durumda. İPhone kullanıcıları ise bu araştırma dolayısıyla son derece tedirgin durumda.

VİSA'DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI
Söz konusu güvenlik açığı iddialarına ise Visa'dan açıklama geldi. Visa yaptığı açıklamada ‘Visa tüm güvenlik tehditlerini çok ciddiye alıyor ve ekosistem genelinde ödeme güvenliğini güçlendirmek için yorulmadan çalışıyoruz' dedi.



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