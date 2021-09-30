İçişleri Bakanlığı açıkladı: Operasyonlar tamamlandı! 127 terörist etkisiz...

İçişleri Bakanlığı, 'Bakanlığımız koordinesinde yürütülen İlkbahar-Yaz dönemi operasyonları tamamlandı. İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39'u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi.' açıklamasını yaptı.











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