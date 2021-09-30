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Hz. İsa'yı bakın neye alet etti! Papazdan ülkeyi karıştıran açıklama!

Hz. İsa'yı bakın neye alet etti! Papazdan ülkeyi karıştıran açıklama!

İngiltere'yi karıştıran konuşmayı sağcı Sağcı Evanjelik papaz Jesse Duplantis yaptı. Duplantis, kiliselere yeterince para bağışı yapılmadığı için İsa Peygamber'in dünyaya geri dönmediğini öne sürdü. Kaynak: Kiliseye yeterli bağış yapılmadığı için İsa Peygamber gelmeyecekmiş!

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:54
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:03
Hz. İsa'yı bakın neye alet etti! Papazdan ülkeyi karıştıran açıklama!

İngiltere'de yayın yapan Victory kanalındaki Victorython adlı TV programına katılan Evanjelik papaz Duplantis, tepkiyle karşılanan açıklamalarda bulundu.

Duplantis, insanların kiliselerine yeterince bağışta bulunmadığını söyleyerek, İsa'nın yeniden ortaya çıkmamasını buna bağladı.

Duplantis, 'Buna dürüstçe inanıyorum. İsa'nın gelmemesinin nedeni, insanların Tanrı'nın onlara vermelerini emrettiği şeyi vermemeleridir' dedi. Papaz, 'Bu gerçeği anladığınızda İsa'nın gelişi için zamanı hızlandırabilirsiniz' diye ekledi.

Papazın bu söylemleri sosyal medyada 'Tanrı'nın oğlu kaç paraya ikna olur?' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.



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