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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a S-400 ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a S-400 ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 eleştirilerine karşılık, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" değerlendirmesinde bulundu.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:01
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 09:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a S-400 ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada, Amerikan New York Times (NYT) gazetesiyle görüşme yaptı.

Görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümü yayınlandı.

Erdoğan'ın, gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi.

''KENDİ SİLAHLARIMIZI ALIYORUZ''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NYT yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, 'Kendi silahlarımızı alıyoruz.' ifadesini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, 'Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık.' değerlendirmesinde bulundu.

''BENCE BUNA DEĞDİ''
Türkiye'nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, 'Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz.' yanıtını verdi.


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