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Çok konuşulan iddiaya Başkan Erdoğan son noktayı koydu! 'Dönmeyiz'

Çok konuşulan iddiaya Başkan Erdoğan son noktayı koydu! 'Dönmeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamenter demokrasiye dönüşün söz konusu olmadığını, başkanlık sistemiyle yola devam edileceğini söyledi.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:40
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:43
Çok konuşulan iddiaya Başkan Erdoğan son noktayı koydu! 'Dönmeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, muhalefet tarafından gündeme getirilen sistem tartışmalarına yanıt verdi.

'PARLAMENTER DEMOKRASİYE DÖNÜŞ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Parlamenter demokrasiye dönüş noktasında asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz.

'BAŞKANLIK SİSTEMİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok.

'ESKİ SİSTEM DEMEK, YAMALI BOHÇA DEMEKTİR'

Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir.' ifadelerini kullandı.


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