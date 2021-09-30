CHP’liler tarımsal kalkınmayı rakı masasında konuştular

İBB, CHP'li belediye başkanları ve CHP'li milletvekillerinin katıldığı, “Tarımsal Kalkınma” konulu bir toplantı düzenledi.



İstanbul boğazında bulunan içkili mekan Feriye'de düzenlenen gecede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da rakı masasına oturması dikkat çekti.



İmamoğlu'nun yanı sıra İBB ile 2 milyar TL İETT ihalesinde aracılık yapan Özgür Karabat'ın yanı sıra birçok CHP'li siyasetçi de alkol masalarında kendilerine yer buldu.







SÖZDE TARIMSAL KALKINMA!



Düzenlenen içkili eğlencede sözde, “Tarımsal Kalkınma” konuşuldu. “Millet aç, aç” edebiyatını yapıp İBB'nin bütçesini her alanda bonkörce harcayan İmamoğlu'nun son icraati olan alkollü eğlenceye ait bu görseller de kamuoyu tarafından büyük tepki çekti.