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Siyaset
CHP’liler tarımsal kalkınmayı rakı masasında konuştular

CHP’liler tarımsal kalkınmayı rakı masasında konuştular

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin parasıyla Boğaz'da bulunan Feriye adlı içkili mekanda CHP'li belediye başkanlarıyla ve CHP'li milletvekilleriyle, "Tarımsal Kalkınma" konulu içkili toplantı düzenledi. İçkili eğlencede İmamoğlu ile İBB'nin İETT ile yaptığı 2 milyar liralık ihalede aracılık yapan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da rakı masasında yer alması dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:21
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:27
CHP’liler tarımsal kalkınmayı rakı masasında konuştular

İBB, CHP'li belediye başkanları ve CHP'li milletvekillerinin katıldığı, “Tarımsal Kalkınma” konulu bir toplantı düzenledi.

İstanbul boğazında bulunan içkili mekan Feriye'de düzenlenen gecede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da rakı masasına oturması dikkat çekti.

İmamoğlu'nun yanı sıra İBB ile 2 milyar TL İETT ihalesinde aracılık yapan Özgür Karabat'ın yanı sıra birçok CHP'li siyasetçi de alkol masalarında kendilerine yer buldu.



SÖZDE TARIMSAL KALKINMA!
Düzenlenen içkili eğlencede sözde, “Tarımsal Kalkınma” konuşuldu. “Millet aç, aç” edebiyatını yapıp İBB'nin bütçesini her alanda bonkörce harcayan İmamoğlu'nun son icraati olan alkollü eğlenceye ait bu görseller de kamuoyu tarafından büyük tepki çekti.


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