CHP’li vekilin skandal sözlerine şehit ailelerinden tepki

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın skandal sözleri kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Hain terör örgütüyle masaya oturulması gerektiğini savunan Kaya, "Silahları toprağa gömeceğiz ve birlikte ne yaparsak eşit koşullarda beraber yaşayabiliriz diyeceğiz. Eğer birlikte yaşamaktan yanaysak, herkesin varlığını kabul edeceğiz. Herkes eşit koşullarda sandalyesinde oturacak, orada bulunacak." ifadelerini kullandı. Skandal sözlere bir tepki de Kırşehirli şehit ailelerinden geldi.



"HAİNLER SÜRÜSÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIN"



Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan yaptığı açıklamada CHP'li vekilin kokuşmuş bir dil kullanarak, hainler sürüsünün sözcülüğüne soyunduğunu belirterek, "Bu topraklar Anadolu'nun bağrıdır, bu bağrın en derin yarası da vatan uğruna şehit olmuş 193 gencecik vatan evladıdır. Sayın vekil, senin "asker cenazesi" olarak tanımladığın Aziz Şehitlerimizin ailelerini bir kez olsun ziyaret ettin mi? Düşünceleri nedir sordun mu? Onlarla bir olmak yerine, onların katilleri, eli kanlı terör örgütüne destek mahiyetinde, moral ve motivasyon verici açıklamalar yaptın.



"BU YAPILAN ŞEHİTLERİMİZE DÜŞMANLIKTIR"



Sen tekrar seçilmek adına kiminle ittifak yolu arıyorsan ara, kimin hangi kirli planına ortak olacaksan ol, kimin sesi, borazanı olacaksan ol sayın vekil… Biz bu aziz vatanın tek karış toprağına göz diken kim olursa olsun, kim bu güruha destek verirse versin siyasi parti ayrımı yapmaksızın şehitlerimize düşmanlık etmiş olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.



