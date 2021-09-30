CHP’li vekilden teröristler hakkında skandal sözler! Dağa çıkanların cenazesi gelmiyor, analar ağıt yakamıyor





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada sözde kürt sorununu çözmek için HDP'yi işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra HDP'liler çözüm için İmralı'yı işaret etti. Bununla da yetinmeyen HDP, haddini aşarak anayasanın değiştirilemez olan ilk 4 maddesini de değiştirmeyi teklif etti.



CHP'Lİ VEKİLDEN İNFİAL YARATAN AÇIKLAMALAR



Bu durum eleştirilerin hedefi olurken, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya yeni bir skandala imza attı. Kaya verdiği bir röportajda teröristler hakkında tepki çeken açıklamalar kullandı.



"DAĞA ÇIKMIŞ KÜRT GENÇLERİN CENAZESİ GELEMEYEBİLİYOR"



Kaya, "Kerpiç evlere, gecekondu evlere asker cenazeleri geliyor. Dağa çıkmış Kürt gençlerinin cenazesi gelemeyebiliyor. Cenazelerine ağıt yakamayan anneler var." dedi.





PKK'YLA SKANDAL 'ANLAŞMA' ÇAĞRISI



Askerlerimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden hain terör örgütü PKK'ya da iş düştüğünü savunan Yıldırım, "Silahları toprağa gömeceğiz ve birlikte ne yaparsak eşit koşullarda beraber yaşayabiliriz diyeceğiz. Eğer birlikte yaşamaktan yanaysak, herkesin varlığını kabul edeceğiz. Herkes eşit koşullarda sandalyesinde oturacak, orada bulunacak." ifadelerini kullandı.



YILDIRIM SÖZDE ANLAŞMA İÇİN TBMM'Yİ İŞARET ETTİ



Terör örgütüyle sözde anlaşma için ilk adımı da TBMM'nin atması gerektiğini aktaran Yıldırım, "Kendi bünyesinde konuşur ve HDP'yi de muhatap alarak konuşulur" şeklinde konuştu.



"MUHATAP HDP'DİR"



HDP'nin meşru bir parti olduğunu savunan Yıldırım, "Eğer siz HDP'yi parlamentoda ve sokakta yok sayarsanız, bu sorunu çözemezsiniz. İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP'dir. HDP'yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez." dedi.