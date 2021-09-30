Benjamin operasyonunda şok detaylar! Ürettiği sahte parayla sahte içki alıp öldü!

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Pazar sahte para şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteyi yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda, örgüt üyelerinin bastıkları sahte paraları Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında piyasaya sürdükleri tespit edilirken, operasyonun detaylarına ulaşıldı.



ÜRETTİKLERİ SAHTE DÖVİZLERE 'BENJAMİN' TÜRK LİRASINA 'HALI' DEMİŞLER



Şüphelileri adım adım izleyen, görüştükleri kişileri, kaldıkları evleri, gittikleri kafeleri, iş yerlerini tespit eden polisin bir yıl süren çalışmasının ardından 20 ilde yapılan operasyonda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı. Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, İnstagram, Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk Lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.



ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SAHTE PARA İLE ALDIĞI SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ



SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasından matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Örgüt yöneticisi Cemal Durdubaşın'ın ölümünden dolayı örgüt lideri Ensari V. İle örgütün tüm üyelerinin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.







POLİSE PARA SAYMA MAKİNESİNDEN GEÇEN DOLAR VİDEOSU ATTI



Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin, kendileriyle iletişim kuran Mali Şube ekiplerine WhatsApp üzerinden ürettikleri dövizlerin para sayma makinesinden geçtiğine dair video atarak güven sağlamaya çalıştığı mesajlara yansıdı. Örgüt lideri Azad kod adlı Ensari V. ile müşteri gibi iletişim kuran polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ensari V., WhatsApp ve İnstagram üzerinden kendisiyle müşteri gibi iletişim kuran polis ekiplerine, 'Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın.' derken bir başka konuşmada ise polis ekiplerinin, 'Ankara'da bağlantın yok mu?' sorusuna, 'Ankara'da ve Antalya'da bağlantılarım var. Senin gelmen lazım çünkü kendin görüp bakıp en az bin dolar alırsın, elinde mevcut olur daha iyi' cevabını verdi.



ÖRGÜTÜN YURT DIŞI AYAĞI DA ÇÖKERTİLDİ



Operasyon kapsamında, örgüt üyelerinden Azerbaycan uyruklu Elmira A., üretilen sahte dövizleri yurt dışında piyasaya sürmek üzereyken para dolu çanta ile Sabiha Gökçen Havalimanında yakalanırken, örgütün yurt dışı ayağını Elmira . ile birlikte Özbekistan vatandaşları Farrukh J. ile Mokhlaroyım G.'nin yürüttüğü belirlendi.







SAHTE PARALARI ZİNCİR MARKET VE AVM'LERDE PİYASAYA SÜRDÜLER



Sahte Türk Liralarını; benzinlik, zincir market, sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak piyasaya sürdüğü tespit edilen örgüt üyelerinin, sahte dövizleri ise alışveriş merkezlerinde dövizle alışveriş kabul eden giyim mağazalarında piyasaya sürdüğü, müşterilere sahte para teslimini ise vatandaşların yoğun olduğu AVM, kafe, meydan gibi yerlerde yaptıkları öğrenildi.







5 MİLYONUN ÜZERİNDE SAHTE PARA PİYASADA



Operasyon sonucunda örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon Türk Lirası değerinde sahte para ele geçirilirken, örgütün bugüne kadar 5 milyonun üzerinde sahte parayı Türkiye'de piyasaya sürdükleri tespit edildi.