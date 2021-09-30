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Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada; Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler/Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğunu belirtti.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:06
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:09
Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi!

İşte İçişleri Bakanlığı'nın o açıklaması;

Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler arasında;

2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur / barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı tespit edildi.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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