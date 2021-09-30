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Sağlık
Aşının mucidi böyle duyurdu! Aşının etkisi ne kadar sürecek?

Aşının mucidi böyle duyurdu! Aşının etkisi ne kadar sürecek?

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla tüm dünyaya umut olan BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci, koronavirüsün şimdiden yönetilebilir olmaya başladığına dikkat çekerek, "Virüs bize birkaç yıl daha eşlik edecek. Korku içinde yaşayamayız" dedi. Türeci, güçlendirici aşıların “12 veya 18 ayda bir” verilebileceğini öngördüğünü söyledi.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:07
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:12
Aşının mucidi böyle duyurdu! Aşının etkisi ne kadar sürecek?

Pfizer ile birlikte bir Covid-19 aşısı geliştiren Alman firması BioNTech’in kurucu ortağı ve baş sağlık görevlisi Dr. Özlem Türeci,
salgına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

VİRÜS BİZE BİR KAÇ YIL DAHA EŞLİK EDECEK

Dünyanın virüsten korkarak yaşamaması gerektiğini belirten Türeci, "Yeni bir normale dönmemiz gerekecek çünkü bu virüs bize bir kaç yıl daha eşlik edecek. Süreç şimdiden yönetilebilir oldu bile" dedi.

Türeci, yeni varyantlarıyla ilgili endişeler sorulduğunda, BioNTech’in varyantları sürekli değerlendirdiğini ve gelecekte şu ankinden daha fazla varyant olacağını” söyledi.

GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR ŞU AN TÜM VARYANTLARDA ETKİLİ

Türeci sözlerine şöyle devam etti;

"Şu anda dolaşımda olan tüm bu varyantlar için, azalan bağışıklık tepkilerini yüksek seviyelere geri getiren güçlendiricilerin tek başına uygun olduğu ve koruma sağladığı görülüyor. Ancak, taramaya devam etmek zorundayız çünkü durumun böyle olmadığı varyantlar da çıkabilir.

Tüm bu ihtimaller için ikinci bir ayağımız var, yani bir varyanta uyum sağlamamız gerektiğinde kendimizi hızlı olmaya hazırlıyoruz"



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