Ankara'da sahte para basan çetenin yöneticisi sahte içkiden öldü

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 ilde sahte para operasyonu düzenledi.



Yapılan operasyonda gözaltına alınan 96 kişiden 63'ü, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakılırken 33 kişi ise adliyeye sevk edildi.



14 şüphelinin tutuklandığı olayda, aralarında örgüt lideri Ensari Varlık'ın da yer aldığı belirtildi.



PİYASAYA 5 MİLYON LİRALIK SAHTE BANKNOT SÜRDÜLER



Yakalanmamak için taktik uygulayan şahısların, kendi aralarında şifreli bir dil kullandığı ortaya çıktı.







Telefon konuşmalarında dolara 'Benjamin' diyen örgüt üyelerinin, piyasaya yaklaşık 5 milyon liralık sahte banknot sürdüğü öğrenildi.



Örgüt lideri Ensari Varlık'ın, kendisine müşteri gibi yazan polis memuruna güven sağlamak adına videolu cevap verdiği belirtildi.







'PİYASADA BULAMAYACAĞIN BİR ÜRÜN'



Sahte dövizlerin para sayma makinesinden geçtiği anları kaydeden Varlık, 'Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın.' diye mesaj gönderdiği ortaya çıktı.



YURT DIŞINA GİTMEDEN YAKALANDI



Azerbaycan uyruklu örgüt üyesi Elmira A., sahte dövizleri piyasaya sürmek üzereyken çanta dolusu para ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.







Örgütün yurt dışı ayağını Elmira A. ile birlikte Özbekistan vatandaşları Farrukh J. ve Mokhlaroyım G.'nin yürüttüğü belirlendi.



ÖRGÜT YÖNETİCİSİNİN SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMÜ



Örgütün 'yönetici' kadrosunda yer alan Cemal Durdubaş'ın da 4 gün önce, basılan sahte paralarla aldığı sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.







Öte yandan Ensari Varlık ile örgüt üyelerinin, Durdubaş'ın ölüm haberinin ardından hastaneye giderek, aileye taziyede bulunduğu tespit edildi.