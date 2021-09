29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü olacak?

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığını gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı! 1923 yılından beri her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kamu, kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren vatandaşlar ise bu özel günün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?



29 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?



Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor. Bu yıl da Cuma gününe gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte kamu, kurum ve kuruluş çalışanları üç buçuk gün tatil kullanabilecekler. Peki,Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta milli bayram olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil uygulanıyor. Her yıl 29 Ekim’de stadyumlarda şenlikler, konserler ve geleneksel fener alayları düzenleniyor. 1925 yılında çıkarılmış olan bir kanunla Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku içerisinde 29 Ekim’in en önemli bayram olduğunu belirtmiştir.1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında gerçekleştirilen zafer her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyeti kutlamak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl da 29 Ekim’in yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar ’sorusu gündeme geldi.Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak ve ulusal bayram olarak kutlanacak.sorusu ve daha fazlası her yıl olduğu gibi bu yıl da bu şekilde cevaplandırılmıştır.