1 Ekim BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? BİM 1 Ekim kataloğunda ne var? 1 Ekim BİM Aktüel Ürünleri

1 Ekim BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? BİM 1 Ekim kataloğunda ne var? 1 Ekim BİM Aktüel Ürünleri

İndirim takip eden kişiler için BİM 1 Ekim 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca indirimli ürününün bulunduğu BİM 1 Ekim kataloğu içerisindeki ürünler bu Cumartesi itibariyle raflardaki yerini alacak. Haftanın BİM kataloğuna bakıldığında battaniye, çorap, peluş sıcak su torbası, canlandırıcı tonik başta olmak üzere pek çok ürün yer alıyor. Peki, 1 Ekim BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? BİM 1 Ekim kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM aktüel ürünleri