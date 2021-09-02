Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın sonuna gelindi. A Milli Kadın Voleybol takımı yeni bir tarihe imza atmak için Sırbistan ile yarı final maçına çıkacak. Peki, Avrupa Şampiyonası yarı final maçı olan Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?





Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı Ne Zaman?



Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı Saat Kaçta?



Türkiye Sırbistan Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu Nasıl?



Milyonlarca voleybol seyircisi Türkiye Polonya çeyrek final maçının ardındansorusunu gündeme getirdi. Merakla araştırılan soruya Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yanıt gecikmedi! Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye Sırbistan voleybol maçının saat kaçta oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Filenin Sultanları'nın heyecanla beklenen Türkiye Sırbistan mücadelesi 3 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Cuma günü oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyircilerSorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.İşte seyircilerin heyecanla beklediğiPasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz BaşkırLibero: Simge Aköz, Ayça AykaçTürkiye Voleybol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre Türkiye Sırbistan maçı TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.