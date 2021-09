Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan başörtülü teğmene hakaret etti! Darbeci orduya özlemini dillendirdi

Bulduğu her fırsatta AK Parti hükümetine karşı yalanlar savuran ve tehditten hakaretten vazgeçmeyen Emin Çölaşan'ın bu aralar yine hazımsızlığı üstünde. Çölaşan'ın şimdiki derdi de geçtiğimiz gün Kara Harp Okulu'ndan mezun olan ilk başörtülü teğmen olan Müberra Öztürk'e hakaret etti. Bununla da kalmadı bir dönem tek bildiği darbe yapmak olan TSK'ya özlemini dile getirdi.



İşte Emin Çölaşan'ın yazısındaki o skandal ifadeler:



Bir zamanlar oğullarının yemin törenlerine alınmayan anneleri yok sayan Emin Çölaşan 'Sevgili okurlarım, bizi artık çok farklı bir Türkiye'de yaşamaya zorluyorlar. Karşımıza hiç de alışık olmadığımız manzaralar çıkarılıyor.' ifadeleriyle yazısına başladı.



BAŞÖRTÜLÜ TEĞMEN MÜBERRA ÖZTÜRK'E HAKARET

Çölaşan, Kara Harp Okulu'ndan 5.'lik derecesiyle mezun olan Teğmen Müberra Öztürk'e de hakaretler savurdu 'Harp Okulunda başı örtülü kız öğrenciler de okuyor (muş). Onlardan birini birkaç gün önce izledik. Teğmen olmuştu. Diploma törenine kafasındaki türbanla çıktı. Diplomasını Genelkurmay Başkanı verdi. Bundan sonra görev alacağı her askeri birlikte örtüsüyle çalışacak, günah olur diye saçları asla görünmeyecek. Belki bu nedenle önü açılacak ve zamanı geldiğinde generalliğe terfi ettirilecek!' diyerek peygamber ocağı olan Türk ordusunun bir subayına da hakaret etti.



DARBECİ ORDUYA ÖZLEM

Darbe sevici yazar, bununla da kalmadı. Yazısının devamında Türkiye'nin ilerlemesindeki en büyük engellerden olan darbeci komutanlara özelemini dile getiren satırlar kalema aldı. Çöaşan 'Millete yakınlaşan milletle bir araya gelen TSK'nın Bizim geçmişte bir ordumuz vardı… Atatürk'ün ordusu idi. İktidarda olan partinin siyasetine alet edilmezdi. Bugünkü olanaklara belki sahip değildi ama biz o ordumuzla her zaman gurur duyardık. AKP iktidarı o orduyu komuta kademelerinden başlayarak sildi attı ve yaptığı atamalarla sindirdi. Şimdi yerine yenisini koyuyor.' dedi.



ÇEVİK BİR'E 'DARBE YAPMAYACAK MISINIZ?' SORUSU

Hürriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 2012 yılında hazırlanan 28 Şubatr belgeselinde Emin Çöalaşan'ın Çevik Bir'e Genelkurmay Karargahı'nda 'Siz onu bırakın darbe yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?' sorusunu yönelttiğini ifade etti. Çölaşan ise sorunun bu şekilde değil 'Paşam gerekirse silah kullanacak mısınız?' şeklinde olduğunu ifade etmişti.



TSK'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ TEĞMENİ MÜBERRA ÖZTÜRK

Rize'nın Ardeşen ilçesinde yaşayan Müberra Öztürk, liseyi bitirdikten sonra 2017'de girdiği sınavlarda, Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi oldu.



Geçtiğimiz günlerde okul 5'incisi olarak mezun olan ve Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı unvanını da alan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı.



Müberra'nın başarısı memleketi Ardeşen'de de coşku ve sevinçle karşılandı. Öğrenim gördüğü Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Müdürü Ömer Beyazal ve rehber öğretmeni Muammer Önalan, Müberra Öztürk'ü Sabah gazetesine anlattı.



Ömer Beyazal: Sınıfına gittiğim ve onunla tanıştığım gün, 'Bugün hayatımızın geri kalanının ilk günüdür' demiştim. Müberra, geçmişte yaşadıklarımızdan ziyade gelecek için planlar yapan öğrencilerimizden birisiydi. Son derece disiplinli, azimli ve başarılıydı.



Devletim benim için ne yapabiliri sorgulayan değil, ben devletim için ne yapabilirim anlayışını benimseyen karakterli, saygılı ve vefalı bir evladımızdı. Elde ettiği başarılarından dolayı gurur duyuyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.



Muammer Önalan: Derslerinde başarılı, manevi değerleri yüksek, azimli ve ne istediğini bilen bir öğrencimizdi. Mezuniyet yıllığında arkadaşları onu, konuşkan, kararlı, paylaşımcı biri olarak tanımlıyorlar.



Mezun olduğu yıl Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşen üç öğrencimizden biriydi. Harp okullarına girmek istediğini söylediğinde tek ihtiyacı olan şey onu biraz cesaretlendirmekti. Okulu kazanması da başarıyla mezun olması da öğretmenleri olarak bizleri çok gururlandırdı.



BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI 2017'DE KALKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmış, isteyen kadın subay-astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açılmıştı.



Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor. Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz isimli bir öğrenci de başörtülü olarak kabul edilmişti.