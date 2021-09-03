USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Siyaset
İkitelli - Ataköy metrosunda çalışmalar adeta durdu

İkitelli - Ataköy metrosunda çalışmalar adeta durdu

İkitelli - Ataköy metrosu CHP'li İBB yönetiminde başlamıştı. Uzun süredir çalışmaları devam eden İkitelli - Ataköy metrosunun yapımı milim ilerlemiyor.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 13:28
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 13:35
İkitelli - Ataköy metrosunda çalışmalar adeta durdu

İkitelli - Ataköy metrosu CHP'li İBB yönetiminde başlamıştı. Uzun süredir çalışmaları devam eden İkitelli - Ataköy metrosunun yapımı milim ilerlemiyor. Vatandaşlar CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürüyor.

ADETA DURDU!

Kısa sürede biteceği söylenen İkitelli-Ataköy metrosu çalışmaları adeta durdu. Çalışmalara başlayan ekipler uzun süredir metro alanına gelmiyor. Metroyu bekleyen vatandaşlar ise hayal kırıklığına uğradı.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı