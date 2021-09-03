İkitelli - Ataköy metrosunda çalışmalar adeta durdu

İkitelli - Ataköy metrosu CHP'li İBB yönetiminde başlamıştı. Uzun süredir çalışmaları devam eden İkitelli - Ataköy metrosunun yapımı milim ilerlemiyor.
İkitelli - Ataköy metrosu CHP'li İBB yönetiminde başlamıştı. Uzun süredir çalışmaları devam eden İkitelli - Ataköy metrosunun yapımı milim ilerlemiyor. Vatandaşlar CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürüyor.
ADETA DURDU!
Kısa sürede biteceği söylenen İkitelli-Ataköy metrosu çalışmaları adeta durdu. Çalışmalara başlayan ekipler uzun süredir metro alanına gelmiyor. Metroyu bekleyen vatandaşlar ise hayal kırıklığına uğradı.