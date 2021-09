Esenyurt'ta İBB'nin kısırlaştırdığı köpeğin bağırsakları dışarı çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir sokak köpeğine kısırlaştırma tedavisi uygulandı.



Bağırsakları dışarı çıkmış halde sokaklarda gezen köpeğe İBB tarafından yapıldığı belirlenen tedavinin tamamlanmadığı ortaya çıktı.



Bu duruma sitem eden bir hayvansever, sosyal medya üzerinden İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na seslenerek kısırlaştırmada ve hayvanlara karşı sorumluluklarında başarısız olduklarını söyledi.



'ŞEHRİNİZDE YAŞAYAN HİÇBİR HAYVANLA İLGİLENMİYORSUNUZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini muhatap almadığını belirten Sinem Umaş isimli kadın, 'Sayın Ekrem İmamoğlu asla bizi muhatap almıyor. Şehrinizde yaşayan hiç bir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpek bugün kısırlaştırma yapılıp tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt Belediyesi'nde bulundu.' dedi.



'HER ŞEY GÜZEL OLACAK DEDİĞİM GÜNE LANET ETTİM BEN'

Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günden bu yana İstanbul'da patlayan hayvan nüfusuna değinen Umaş, Cumhuriyet Gazetesi'nin de olayı önce haber yapıp ardından silmesine sitem ederek, 'Her şey güzel olacak dediğim güne lanet ettim ben.' ifadelerini kullandı.



'İŞE YARAMAYAN BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'

Kentteki diğer hayvan sorunlarını da ele alan Umaş, 'Bir tane işe yaramayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı İstanbul'da. Kısırlaştırma yok, alınan köpekler geri mahallesine bırakılmıyor. Barınakların ölüm yuvası. Sokaklarda masumlara araba çarpıyor, işkence görüyor, açlıktan ölüyorlar.' dedi.



'VEBALİ BÜYÜKADA'DAKİ ATLARLA BERABER SENİN BOYNUNADIR'

İstanbul'da hiçbir hayvan hakkının gözetilmediğine dikkat çeken Umaş, 'Hayvanı gönüllüler alıp veterinere yetiştirmiş ama maalesef ameliyata bile alınamadan ölmüştür. Vebali Büyükada'daki atlarla beraber senin boynunadır.



Ekrem İmamoğlu, sen git Zafer Kutlamalarda havai fişek gösterilerine milyarlar harcayıp kuşları öldürmeye devam et.' açıklamasında bulundu.



'NEREYE ŞİKAYET EDELİM ARTIK SİZİ BİLMİYORUM'

Köpeğin gönüllüler tarafından tedavi edilmek üzere götürüldüğünü söyleyen Umaş, yaralı hayvanın durumuyla ilgili güncel bilgileri de aktararak, 'Çip numarası küpesi burada Ekrem İmamoğlu. Artık belediyelerdeki görevi sadece kısırlaştırma yapmak olan onu da beceremeyen bu veterinerleri denetlemeyecek misiniz? Nereye şikayet edelim sizi artık ben bilmiyorum.' dedi.