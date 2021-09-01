CHP'de buram buram ırkçılık kokan tartışma! Tuncay Özkan'ın sözleri ortalığı karıştırdı

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve partililerle birlikte Bornova'da saha çalışmalarına katılmış ardından partililerle, parti ilçe binasında bir araya gelmişti.



Parti binasında gerçekleşen toplantının ardından Bornova Belediyesi personeli Süleyman Sezer, Özkan'ın Alevi ve Kürt vatandaşların İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylediğini iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sezer yaptığı paylaşımda 'İzmir'in demografik yapısının değiştiğini söylemek abesle iştigaldir, hatta bunaklıktır' dedi.







Sezer, bu sözlerle de kalmayıp, Özkan hakkında şu iddiaları dile getirdi:



'Bin yıllardır Anadolu'da yaşayan Alevi ve Kürtler bu ülkenin asli unsurudur. Sayın vekilim diyorum yine de sen vekil olduysan aşağıladığın Alevi ve Kürtlerin oyuyla vekil oldun. Asli unsuru olan Alevi ve Kürtlerin, İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylemek abesle iştigaldir hatta bunaklıktır. Suriyelilerin de İzmir'in demografik yapısını değiştirdiğini söylüyor olmaktan ziyade insan hakları sözleşmesine bağlı kalmak kaydıyla sağlıklı göç politikası izlemek ve vatanlarını dönüşünü sağlamak gerekir. Peki bu cümleleri sarf ederken orda bulunan partili arkadaşlar neden sessiz kaldınız? Biz Alevi ve Kürt yurttaşları aşağılanması sizleri mutlu mu etti? Ayıp ayıp şunu unutmayın sizlere rağmen bu ülkede barış ve kardeşliği yaşatacağız. Zalimlik sizin olsun, mazlumluk bizim olsun.'



ÖZKAN: BU TÜR BİR KONUŞMAM OLMADI!



Sezer'in iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Sezer hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade eden Özkan, 'Piro Sezer küçüktür ama mide bulandırır. Bu hadsiz, bir provokatör ve yalancı. Ayrımcılık, nefret suçu içeren uydurmalarını reddederim. Ne bu tür bir konuşmam ne sözüm ne de düşüncem yoktur. Kendisi hakkında yasal işlemleri başlattım. Ağalarını da uyarırım' dedi.







İLÇE BAŞKANI NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI



Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sezer'in iddialarının doğru olmafığını belirtti ve toplantıda neler yaşandığını anlattı. Çapın açıklamasında şunları söyledi:



'Bazı provokatörler yalandan iftiradan beslenirler. Genel başkan danışmanımız ilçe binamızdaki toplantıda İzmir'in yıllardır göç alan bir il olduğunu, İzmir'de toplam bir milyon 200 bin Kürt kökenli, 800 alevi kökenli, 1 milyon 300 bin göçmen kökenli vatandaş olduğunu, 300 bin de Suriyeli geldiğini söylemiştir.







Sayın vekil artık yerel yöneticilerimizin sosyal projeler üretirken bu yurttaşlarımızın gelenek ve yaşam tarzları gözetilerek proje üretmeleri gerektiğini, partimizin oylarının artırması için en önemli çalışmanın bu olacağını söylemiştir. Bu söylemi alçakça çevirip kendi provokatif amaçları için yalan söyleyip insanları tahrik etmeye çalışmak partimize yapılan en büyük ihanettir.'