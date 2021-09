Başkan Erdoğan'dan İyidere-İkizdere Yolu Tüneli Açılışında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memleketi Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...



Bu güzel projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İyidere-İkizdere yolu 38 km, Hurmalık 1 tünelimiz 850 metre, Hurmalık 2 tünelimiz 720 metre, bağlantı yolları 3,6 km uzunluğa sahiptir.



Özellikle kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli ve konforlu şekilde geçilebilecektir. 31 km'sini hizmete alıyoruz. Kalanı da en kısa sürede tamamlıyoruz.



İyidere lojistik limanının da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim faaliyetine başlayacaktır. Dünyanın yıldızı giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de büyük ekonomi potansiyelinin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Bu bölgemizde her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz.



Yarın Sahara Tüneli'nin açılışıyla Rize'mizin kuzeyini ve güneyini birleştireceğiz. Bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi Karadeniz'i adım adım eserlere hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz.



Son dönemde Karadeniz sahili boyuncu Giresun, Rize Artvin'de gerek Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. İlçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da bir yıla kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacağız.



Avrupa'da sel felaketleri üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapı çalışması yapılmadığını siz de televizyondan izliyorsunuz. Biz gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, gerektiğinde seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz. Kastamonu'da felaket oradayız, Artvin'de felaket oradayız, Antalya'da yangın oradayız... Durmak yok yola devam.



Birileri biz bu adımları atarken nasıl önlerini keseriz diye buralara geliyor. Bunlar da ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar Ankara'dan geliyor. Tesisin yapımını durdurmak için gayret sağlıyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun.