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Siyaset
Bahçeli'den seçim barajıyla ilgili gelen yorumlara tepki: Kiralık kalemler hesap hatası yapmışlardır

Bahçeli'den seçim barajıyla ilgili gelen yorumlara tepki: Kiralık kalemler hesap hatası yapmışlardır

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada seçim barajıyla ilgili yapılan yorumları değerlendirdi. Bahçeli, "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır." dedi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 18:25
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 18:26
Bahçeli'den seçim barajıyla ilgili gelen yorumlara tepki: Kiralık kalemler hesap hatası yapmışlardır

Türkiye'de seçi barajının yüzde 7'ye çekilmesi bazı çevrelerce manipülasyon malzemesi haline getirildi. Bu durumun MHP için yapıldığı iddia edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklama ile bu duruma tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM'ye yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır.

"YALAN VE DEDİKODU ÇARKI İLK ÖNCE BU ÇARKI KURANLARI ÖĞÜTECEKTİR"

Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan ve dedikodu çarkı ilk önce bu çarkı kuranları öğütecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın vatan, millet ve demokrasi sevdasını hiçbir görevli provokatör, hiçbir ruhu ve iradesi hacizli siyasetçi ve sözde yazar-çizer takımı tahlil edemeyecek, bunu test etmeye deneyim ve donanımları yetmeyecektir.


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