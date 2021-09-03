Akbil yenileme 2021! Öğrenci Akbil ve İstanbul Kart yenileme nasıl yapılır?

İstanbul genelinde ulaşıma yardımcı olan, 6.252 otobüs, 118 Metro istasyonu, 51 metrobüs istasyonu, 64 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 58 tramvay istasyonu, 163 şehir tuvaleti, 469 İSPARK Otoparkı, 130 BELTUR noktası olmak üzere toplam 17.000'i aşkın noktada, 29 üye işyerinde elektronik para kartı olarak faaliyet gösteren akbil bir diğer adıyla İstanbulkart'ın yenileme işlemi hakkında bilinmesi gerekenler her şeyi sizin için hazırladık. Peki, öğrenci akbili nasıl yenilenir?









AKBİL (İSTANBULKART) NEDİR VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

AKBİL YENİLEME İŞLEMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?



Akbilin Özellikleri Nelerdir?



İstanbulkart Nasıl Alınır?



Akbil (İstanbulkart) Yenileme işlemi nereden Yapılır?

Öğrenci Aylık Akbil Nasıl Alınır? Öğrenci Mavi Kart Nasıl Alınır? Öğrenci Akbil Ücreti Ne Kadar Oldu?



Öğrenci Akbili Nasıl Alınır?



Öğrenci Akbili Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?



Öğrenci Akbili Nasıl Yenilenir?



Metro, otobüs, tramvay, metrobüs, vapur, Marmaray gibi ulaşım araçlarını indirimli kullanmak için akbil kullanılması gerekmektedir. Akbil ya da İstanbulkart olarak adlandırılan kart, indirim oranlarına göre çeşitlere ayrılır. Peki,Anonim kart; Bireysel temsilciliklerinden ve otomat dolum makinelerinden alınabilen, her seferinde yeniden doluma uygun olarak kişiselleştirilmemiş karta verilen isimdir. Kaybolması durumunda herhangi bir yere başvuru yapmadan yeniden temin edilebilir.Mavi (Abonman) kart; İstanbulkart içine yüklenen, fiyatı UKOME(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından bildirilen aylık abonman ile çalışan 'istanbulkart'tır. Aylık yüklemenin yanında abonman olmadan kullanıma da uygundur. Bu kart kişiselleştirilmiş kart olması sebebiyle kart sahibi haricinde kimse tarafından kullanılmamaktadır.Öğrenci kartı; Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu çerçevesinde eğitim gören öğrenciler ve Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin kullanabileceği karttır. Bireysel bir kart olması sebebiyle bu öğrenci kartını yalnızca öğrencinin kendisi kullanabilir. Kaybolması durumunda başvuru gerçekleştirerek yenisi çıkartılmaktadır.Öğretmen kartı; Temel Eğitim Kanunları çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanununa tabi öğretmenler ile diğer kanunlar kapsamında tam zamanlı sözleşme esasına göre çalışan ve öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik kaydı ile belgelendirilmiş olan öğretmenlerin kullanabileceği indirimli karttır.60 yaş indirimli kartı; Gün, ay ve yıl olarak 60 yaşından gün almış kişişlerin, toplu taşıma araçlarında kullanabileceği indirimli karttır.Ücretsiz kartlar; Toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz tarifeyi kullanmaya hak kazanmış kişiler tarafından kullanılabilir. 65 yaş üstü kartı, sarı basın kartı, engelli kartı, gazi kartı, vazife malulü, Vazife Malulü Ailesi, EHS Polis, Engelli Refakatçisi, Zabıta personel, Şehit Ailesi gibi yolculara verilmektedir. Bu kartın da kaybolması durumunda yeniden başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Öğrenci,Öğretmen,60 Yaş İndirimli,PTT,Harcırah gibi indirimli olanlar,EHS Jandarma,EHS Merkez Komutanlığı,EHS Sahil Güvenlik Komutanlığı,65 Yaş Üstü,Engelli,EHS Polis,Engelli Refakatçisi,Gazi Ailesi,Sarı Basın,Zabıta personeli,Şehit Ailesi,Vazife Malulü Ailesi,Vazife Malulü,Şehit Eşi,EHS zabıtaİstanbulkart sahiplerinin akbil ya da İstanbul kartlarını yılda bir kez olmak üzere başvuru merkezlerinden yenilemesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan akbil türlerinden hangisine sahip olduğunuz fark etmeksizin akbil kullanımına devam edebilmek için akbil yenileme işlemi gerçekleştirilmelidir. Peki, akbilin özellikleri nelerdir?Akbilin temassız çalışma özelliği, günlük yaşamda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Yolcular akbili cüzdanında taşıyabilir ve cüzdanından çıkartmadan da temassız kullanım ile kullanabilir. Geniş bellek kapasitesi sebebiyle çoklu uygulamalarda kullanılabilmektedir. Aktarma, indirim, ücretsiz başta olmak üzere pek çok türü vardır.Akbil ya da İstanbul kart kullanmak isteyen yolculara kolaylık sağlamak amacı ile İstanbul'un 2,700'den fazla noktasında bulunan Özel Temsilcilikler, İETT Gişeleri ve Biletmatiklerden cihazlarından Anonim İstanbulkart temin edilebilmektedir. İstanbul kart alınması durumunda istenilen miktarda bakiye dolumu ise insanlı dolum cihazlarından (AKDOM/POS cihazı bulunan temsilciler) ya da herhangi bir insansız dolum makinasından (Biletmatik) en az 5.00 TL olmak üzere kağıt para yüklemesi gerçekleştirilebilmektedir.Vatandaşların kişisel olarak Akbil ya da Mavikart başvurusu gerçekleştirip teslim aldığı, kart yenileme işlemlerini yapabildiği yer olarak, İstanbul genelinde 22 noktada bulunan başvuru merkezi yer almaktadır. Yoğunlukta İstanbul Beyaz Masa noktalarının olduğu ve personellerin vardiyalı olarak çalışması ile öğlen arasında bile hizmet veren noktalardan akbil yenileme işlemi gerçekleştirilebilir.? sorusunun cevabını arayan kişiler İstanbul Beyaz Masa noktalarından yenileme işlemini gerçekleştirebilirler.İBM başvuru merkezlerinde yalnızca Cuma günü, öğle arası 13:00 – 14:00 saatlerinde faaliyet gerçekleştirilmemektedir. Diğer iş saatleri arasında tam zamanlı olarak hizmet verilmektedir. Peki,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), şehir geelinde öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı akbili 2020 yılının ikinci yarısı itibari ile 85 liradan 50 liraya düşürmüştür. Öğrenci akbili alınması durumunda aylık abonman yükleyerek toplu taşıma araçlarına 200 kez binebilirsiniz.Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu çerçevesinde, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören tüm öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencileri de dahil olmak üzere öğrenci akbili alabilirler. ‘?' sorusunu soran kişiler İstanbul Beyaz Masa'ya başvuru gerçekleştirerek öğrenci akbili alabilirler.Öğrenci BelgesiNüfus Cüzdanı1 Adet Vesikalık Fotoğraf10 TL kart ücretiAçık Öğretim öğrencilerinin Öğrenci Kartı alabilmeleri için de gerekli olan koşullar;20 yaşından gün almak,Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan (SGK'lı) kaydına sahip olmamak,SGK ya kayıtlı olmama koşuluna uygunluğu sağlayan öğrenciler, Açık İlköğretim ve Açık Lise öğrencilerinin, son 1 ay içerisinde almış olduğu öğrenci belgesi ve SGK tarafından verilen çalışmadığına dair belge ile birlikte bizzat kendisinin Başvuru Merkezlerine gelerek bireysel başvuru yapması gerekmektedir.Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan çıraklar da kurumları ile görüşmeleri halinde, kurumsal başvuru ile öğrenci kartı alabilirler.Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan ustalar ise öğrenci kartı çıkaramazlar.Öğrencilerin belirlenen akbil yenilenme tarihinde akbillerini yenilemesi gerekmektedir. Bu tarihten önce mutlaka öğrenci kartlarının yenilenmesi gerekiyor. MEBSİS ve YÖKSİS‘den yenileme işlemi sağlanan bilgilerle kart yenileme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. İndirimli karttan yararlanan öğrenci ve öğretmenlerin öğrencilik ya da öğretmenlik tespit edildikten sonra, yenileme işlemi tamamlanır. Fakat yenileme işleminin güncellenmesi için İstanbul Kart Satış Noktaları veya Otomatik Satış Makinalarından yeniden dolum yapılması gerekiyor. Yenileme işlemi, İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 780 civarında Biletmatik cihazından gerçekleştirilir ve dolum yapılma esnasında yenileme işleminiz otomatik olarak tamamlanır.İndirimli kartlarda yenileme yapılabilmesi için öncelikle kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmektedir. İnsansız dolum makinası olan Biletmatik ekranında “5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?” uyarısı göründüğünde onay tuşuna basılarak işlemi onaylamalısınız. Onay tuşuna basılıp işlemi onaylandıktan sonra 10 saniye bekletin ve kartınızı alın. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.bu şekilde gerçekleştirilmektedir.