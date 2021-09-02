3 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 3 Eylül Televizyonda Ne var? 3 Eylül Cuma Yayın Akışı

Ekranların severek takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen seyirciler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 3 Eylül 2021 Cuma günü televizyonda ne var? 3 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı İşte 3 Eylül yayın akışı
ATV 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Seni Seven Ölsün
16:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
KANAL D 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
23:15 Operasyon 41
STAR TV 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16.45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
FOX TV 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 13 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:10 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'
21:55 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)
23:50 Seneye Bu Zamanlar
TV8 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 3 Eylül 2021 Cuma yayın akışı
06:00 Kalp Atışı
08:00 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 3 Eylül 2021 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Bostancı Baba
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte seyircinin heyecanla beklediği 3 Eylül Cuma günü yayın akışı
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