3 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 3 Eylül Televizyonda Ne var? 3 Eylül Cuma Yayın Akışı

Ekranların severek takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen seyirciler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 3 Eylül 2021 Cuma günü televizyonda ne var? 3 Eylül 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı İşte 3 Eylül yayın akışı





ATV 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı



KANAL D 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı



STAR TV 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı



FOX TV 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı

TV8 3 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı



Show TV 3 Eylül 2021 Cuma yayın akışı



Kanal 7 3 Eylül 2021 Cuma yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Kardeşlerim13:00 ATV Gün Ortası14:00 Seni Seven Ölsün16:15 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Baş Belası07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D Yaz14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı23:15 Operasyon 4107:00 Medcezir09:20 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16.45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Dedemin Fişi08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:45 Aşk Mantık İntikam16:30 Fulya ile Umudun Olsun19:00 FOX Ana Haber20:00 Aşk Mantık İntikamTRT 1 13 Ağustos 2021 Cuma Yayın Akışı05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:10 Kalk Gidelim10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Türk Sineması 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'21:55 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)23:50 Seneye Bu Zamanlar06:30 Oynat Bakalım07.15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:30 Paylaş Benimle20:00 Masterchef Türkiye06:00 Kalp Atışı08:00 Bu Sabah11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk13:00 Bir Şansım Olsa15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show06:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Bostancı Baba09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Elimi Bırakma14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte seyircinin heyecanla beklediği