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24 suçtan aranan FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

24 suçtan aranan FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı polisleri, 24 suçtan ötürü aranan bir FETÖ firarisini ülkeye giriş yapınca yakaladı. Diyarbakır'da aile hekimi olan Yüksel M.K.'nın 2019'da Türkiye'den İsveç'e kaçtığı tespit edildi.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:37
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:39
24 suçtan aranan FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; 2019 Türkiye'den kaçan bir FETÖ firarisini İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

Doktor olan ve İsveç'ten uçakla İstanbul'a gelen Yüksel M.K.'nın pasaport kontrolünde FETÖ firarisi olduğu ve 24 suçtan ötürü arandığı ortaya çıktı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa mahkemeleri tarafından FETÖ üyeliği, Hakaret, Tehdit, Görevi Kötüye Kullanma, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak, Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Görevi Kötüye Kullanma, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Ele Geçirmek, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Yargı Organlarını Alenen Aşağılamak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından arandığı ifade edildi.

Kendisine dava açılacağını duyunca kaçan ve Batman'da kapatılan Bank Asya şubesinde çalışan bir arkadaşının isteği üzerine hesap açtığını ifade eden şüpheli hakkındaki iddiaları reddetti. Şüphelinin aile hekimliği görevini yürütürken elde ettiği bütün kişisel verileri, görevini kötüye kullanarak terör örgütlerine aktardığı da iddia edildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ firarisi tutuklandı.


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