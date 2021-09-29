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Türkiye'ye geldi: 6 bin euroya sıfır otomobil! Ehliyete gerek yok...

Türkiye'ye geldi: 6 bin euroya sıfır otomobil! Ehliyete gerek yok...

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarına bir yenisi eklendi. Citroen'den şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:20
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:30
Türkiye'ye geldi: 6 bin euroya sıfır otomobil! Ehliyete gerek yok...

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarına bir yenisi eklendi. Citroen'den şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi.

Citroen'den şehir iç ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türk otomobil severlerle buluşturdu.

Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.

Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.

İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin Euro seviyesinde.

Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özeli bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.


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