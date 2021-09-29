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Türkiye'den ABD'ye net cevap: Soydaşlarımıza yönelik yanlı yaklaşımlar kabul edilemez

Türkiye'den ABD'ye net cevap: Soydaşlarımıza yönelik yanlı yaklaşımlar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alan gelişmelere ilişkin, "Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:29
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:29
Türkiye'den ABD'ye net cevap: Soydaşlarımıza yönelik yanlı yaklaşımlar kabul edilemez



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç bir gazetecinin kendisine yönelttiği soruya yazılı yanıt verdi. Bilgiç şu ifadeleri kullandı:

"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan metninde, "Bozkurtlar/Ülkü Ocakları"nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır. Yasa'nın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresi'nin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye karşıtı lobilerin bu tarz girişimlerinin önce Avrupa'da şimdi de ABD'de bazı çevrelerce sahip çıkılmaya çalışılan bu son örneği herşeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez. Beklentimiz, bu izansız talebin Yasa'nın Kongre'de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD'deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır."


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