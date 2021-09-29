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Ekonomi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:10
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:13
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında %1,6 oranında artarak
102,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak
113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.


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