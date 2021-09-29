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Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklama: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti

Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklama: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti

Bugün tüm dünyanın gözü Rusya'da gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesindeydi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a ziyaret için teşekkür etti ve "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı. Görüşmeyle ilgili olarak bir açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." dedi.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:30
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 17:33
Putin'den kritik zirve sonrası ilk açıklama: Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti

ABD'deki BM zirvesinde önemli görüşmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam etti. Başkan Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Purin ile Soçi'de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Putin, Erdoğan'a ziyaret için teşekkür etti ve 'Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız.' ifadelerini kullandı.


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