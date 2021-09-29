USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,87 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
Kritik görüşme başladı!

Kritik görüşme başladı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine günübirlik ziyaret için Rusya’ya gitti. Erdoğan’ın Putin ile Soçi’deki görüşmesi başladı.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:45
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:58
Kritik görüşme başladı!

Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine hareket etti. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkânı uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le Boçarov Ruçey Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştireceği görüşme baş başa olacak.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı