Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans ile bir araya gelecek. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Kritik toplantıda yerli aşı TURKOVAC, aşılamadaki son durum, vaka artışı ve yeni tedbirler ele alınacak.