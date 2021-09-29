İstanbullunun çilesi bitmiyor! İETT yine yolda kaldı!

İETT arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İEE arızalanınca vatandaş, CHP'li İBB'nin ulaşımdaki başarısızlığından yakınarak duruma tepki gösterdi.
CHP'li İstanbul'da İETT arızalarının sonu gelmiyor.
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin İstanbul'daki ulaşım başarısızlığı yine vatandaşın çilesi oldu.
Yeni arıza bugün Arnavutköy-MEcidiyeköy seferinin yapıldığı İETT otobüsünde gerçekleşti.
Gaz pedalı bozulunca yolda kalan araçtaki vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.