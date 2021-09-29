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İstanbullunun çilesi bitmiyor! İETT yine yolda kaldı!

İstanbullunun çilesi bitmiyor! İETT yine yolda kaldı!

İETT arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İEE arızalanınca vatandaş, CHP'li İBB'nin ulaşımdaki başarısızlığından yakınarak duruma tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 14:16
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 14:31
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İETT yine yolda kaldı!

CHP'li İstanbul'da İETT arızalarının sonu gelmiyor.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin İstanbul'daki ulaşım başarısızlığı yine vatandaşın çilesi oldu.

Yeni arıza bugün Arnavutköy-MEcidiyeköy seferinin yapıldığı İETT otobüsünde gerçekleşti.



Gaz pedalı bozulunca yolda kalan araçtaki vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.



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