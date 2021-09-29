İstanbul’da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak? 29 Eylül Çarşamba Sular Ne Zaman Gelecek?

29 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul'un belirli ilçelerinde 29 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yapılacağının açıklamasının ardından pek çok kişi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak araştırmasına başladı. Bu durumun üzerine İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin isimleri ve saat aralığı İSKİ'nin internet sitesinde paylaşıldı. Su kesintisi yaşanacak ilçelere önceden önlem almaları için duyuru gerçekleştirildi. Peki 29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İşte 29 Eylül Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi…





İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?



29 Eylül Çarşamba Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?



İstanbul'da 7 ilçede arıza ve bakım işlemleri için su kesintisinin yaşanmasının ardındanSorusu gündeme geldi. İSKİ'nin açıklamalarına göre 29 Eylül Çarşamba 2021 tarihinde 7 ilçede gerçekleşen su kesintisi bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortadan kaldırılacak.İşte merakla araştırılanİlçe: ArnavutköyEtkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa MahArıza Sebebi: Şebeke Hattı YenilemesiBaşlama Tarihi: 29.09.2021 10:03Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe: BeykozEtkilenen Mahalleler: Yeni MahalleArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 29.09.2021 10:15Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.09.2021 tarihinde saat 13:00’de bitirilmesi bekleniyor.İlçe: BeykozEtkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah,Soğuksu MahArıza Sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı ArızasıAçıklama: Elmalı-Beykoz 700Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:19Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe: EsenyurtEtkilenen Mahalleler: Güzelyurt MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 29.09.2021 00:12Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe: MaltepeEtkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Esenkent Mah,Gülensu MahArıza Sebebi: Enerji KesintisiAçıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı KalmıştırBaşlama Tarihi: 29.09.2021 10:21Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe: SarıyerEtkilenen Mahalleler: Ferahevler MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 29.09.2021 09:55Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe: SilivriEtkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 29.09.2021 09:00Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe: TuzlaEtkilenen Mahalleler: Aydıntepe MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 29.09.2021 10:02İSKİ'nin çalışmaları ardından son bulacak.