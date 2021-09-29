İstanbul’da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak? 29 Eylül Çarşamba Sular Ne Zaman Gelecek?

29 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul'un belirli ilçelerinde 29 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yapılacağının açıklamasının ardından pek çok kişi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak araştırmasına başladı. Bu durumun üzerine İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin isimleri ve saat aralığı İSKİ'nin internet sitesinde paylaşıldı. Su kesintisi yaşanacak ilçelere önceden önlem almaları için duyuru gerçekleştirildi. Peki 29 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İşte 29 Eylül Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi…
İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?
İstanbul'da 7 ilçede arıza ve bakım işlemleri için su kesintisinin yaşanmasının ardından İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Sorusu gündeme geldi. İSKİ'nin açıklamalarına göre 29 Eylül Çarşamba 2021 tarihinde 7 ilçede gerçekleşen su kesintisi bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortadan kaldırılacak.
29 Eylül Çarşamba Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?
İşte merakla araştırılan İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler
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İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Yeni Mahalle
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:15
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.09.2021 tarihinde saat 13:00’de bitirilmesi bekleniyor.
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Elmalı-Beykoz 700Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 00:12
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler: Gülsuyu Mah,Zümrütevler Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi: Enerji Kesintisi
Açıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:21
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sarıyer
Etkilenen Mahalleler: Ferahevler Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 09:55
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Silivri
Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 09:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Tuzla
Etkilenen Mahalleler: Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.09.2021 10:02
İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi
İSKİ'nin çalışmaları ardından son bulacak.