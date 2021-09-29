İngilizce bilen lider arayan ezikleri üzecek haber!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu'nu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut karşıladı.



AB İLE MASADA



Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.







Yemekte, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.



CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda neler yapabileceklerini anlattı.







CHP'nin vizyonunu anlattığı özel toplantıda; büyükelçiler ile Kılıçdaroğlu arasındaki iletişimi tercümanlar sağladı.