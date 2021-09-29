İkinci Melek İpek vakasında dehşeti anlattı: 'Yapma baba! Vurma anneme'

Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek tarafından öldüresiye dayak yediği sırada silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 'Ceza Verilmesine Yer Olmadığı'na hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek olayının bir benzeri de İstanbul'da meydana gelmişti.



46 yaşındaki Nuran Özdemir, iki çocuyla yaşadığı evde boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'in saldırısına uğrayınca kapıya dayanan eşini bıçakla öldürmüştü.



'TEYZEM ENİŞTEME TAMPON YAPIYORDU'



SABAH'ın ulaştığı olayın detaylarına göre, olay anına tanıklık eden Nuran Özdemir'in yeğeni Elif A., o gece yaşanılanları anlattı.



Teyzesine ve yeğenlerine destek olmak için memleketinden geldiğini söyleyen Elif A., 'Eniştem başka kadınlarla kalır, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırdı. Olay gecesi yatmaya hazırlanırken bir anda kapı vurulmaya başladı. Eniştem ağza alınmayacak şekilde küfürler savurunca teyzem kapıyı açmak zorunda kaldı.'







'YAPMA BABA VURMA ANNEME'



'Ben korkup odaya kaçtım ama yeğenim, anne ve babasını ayırmak için salona koştu. Yeğenim 'Yapma baba, vurma anneme' diye bağırıyordu. Bir süre sonra sesler kesilince teyzem, 'Polisi, ambulansı ara' diye bağırdı. Salona gittiğimde eniştem kanlar içerisinde yerde yatıyor, teyzem de enişteme tampon yapıyordu.' şeklinde ifade verdi.



'AHMET NE OLUR ÖLME'



İfadelere göre Nuran Özdemir, eşini bıçakladıktan sonra ambulans gelene kadar yaralı bölgeye tampon yaptı. İfadesinde havluyla tampon uyguladığını söyleyen Nuran Özdemir, 'Amacım öldürmek değildi. Ahmet'i yerde kanlar içerisinde görünce çok korktum. Ağlayarak, 'Ahmet ne olur ölme' diye bağırdım ama bilincini kaybediyordu.' dedi.



'ANNEMİN BOĞAZINA SARILDI'



Olay anına tanıklık eden 14 yaşındaki kız çocuğu T.D. ise, babasının kapı açılır açılmaz annesine saldırdığını, bu sırada annesinin mini buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı aldığını anlattı.



Babasının annesinin boğazına sarılınca araya girdiğini söyleyen kız çocuğu, annesini salona götürdüğünü ve bıçağı elinden aldığını, babasının ise içeriden 'Bıçaklandım' diye bağırınca annesiyle gidip yardım ettiğini ifade etti.

