İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem uygulaması açıklaması: Yaptık, hazır, bitti...

Yangın ve sel felaketleri sonrasında başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 946 milyon liraya ulaştığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'ın 30 milyon dolar, Kuveyt'in ise 5 milyon dolar AFAD'a, ayrıca 5 milyon dolar da Türk Kızılayına yardım yaptığını dile getirirken Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası esnafın zararının tamamımın karşılandığını aktardı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD), Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak tırının teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.



Yaşanan afetler sırasında ve bu afetlerin sonunda faaliyetlerin özetinin çıkarıldığını, ihtiyaçların değerlendirildiğini aktaran Soylu, orman yangınlarında da çeşitli tespitler ve değerlendirmeler yapıldığını dile getirdi.



29 MİLYON 650 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ



Soylu, 2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, yıl başından bugüne 29 milyon 650 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti. Hazırlanan videoların da 13 milyon kez izlendiğini ifade eden Soylu, karşı karşıya kalınan afetlerin öğrettiklerini, afet alanlarında bırakmadıklarını dile getirdi.

Arama kurtarmada akreditasyon uygulamasına geçildiğini anımsatan Soylu, akredite edilen ekip sayısının 14'e çıktığını sözlerine ekledi. Soylu, 'Türkiye afet müdahale planı sistemi içerisinde yer alabilecektir. Sisteme ilk başladığımız 2020 yılında 3 STK ve 1 kamu olmak üzere 4 kentsel arama kurtarma ekibi akredite edilmiştir ki bunlar JAK, AKUT, İHH, ANDA kardeşe vefa derneğiydi. Bu yıl ocak ayında İstanbul Türkiye izcilik federasyonu (TİFAKE), mart ayında İstanbul mahalle gönüllüleri acil müdahale derneği, nisan ayında bursa arama kurtarma kulübü derneği ekipleri akredite edilmiştir.



Bugün ise Kayseri türkuaz doğa sporları arama kurtarma derneği, İstanbul Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği, Pendik Belediyesi Arama Kurtarma, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin akredite sertifikaların inşallah kendilerine takdim ediyoruz. Böylelikle akredite ekip sayımız 14'e çıkıyor. Halihazırda müracaatta bulunan 7 ekibimiz daha var. Bunların da eğitim ve inceleme süreçleri tamamlandıkça, bu ekiplerimizin de sertifikalarını takdim edeceğiz. Sahada onlardan da güç almış olacağız. Ayrıca bildiğiniz gibi emniyet bünyesinde de polis arama kurtarma birimi kurduk. Bunlarda da geçen yıl bin 100 personele kentsel arama kurtarma eğitimi vermeye başladık ve hala bu eğitimler sürüyor. Ayrıca bu yıl da 526 emniyet mensubuna da bu eğitimleri verdik' dedi.



'YIL SONU İTİBARIYLA 81 İLİMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'



İl Afet Risk Azaltma Planlarına da değinen Soylu, 'Geçen yıl 7'ydi, bu yıl İl Risk Azaltma Planlarımızda 59 il bitti. Yıl sonu itibarıyla da 81 ilimizi tamamlamış olacağız.' dedi. Yaşanan sel felaketleri sonrasında iş yerlerinin ve vatandaşların zararlarının karşılandığını anlatan Soylu, selin ardından geçen 1,5 ay içerisinde bu çalışmaların yapıldığını, bunun da hiçbir yerde örneğinin olmadığını kaydetti.

Bakan Soylu, deprem toplanma alanlarının sayısının tüm Türkiye'de 3 kattan fazla artırıldığına değindi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'YAPTIK, HAZIR, BİTTİ'



'Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti. Tüm telefon operatörleriyle beraber mutabakatımızı sağladık. Programımız AFAD'da büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek. Enkazın altında ya da zorlu bir yerde kaldık, oradan hemen bizim 10 kişiye aramamızı temin edecek, lokasyonumuzun nerede olduğunu teknik cihazlarımızla bulabilme kabiliyetine sahip olacak.'



YARDIM BAĞIŞLARI



Yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasını hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:



'Bağışlar; niye bağış topluyorsunuz, insanlar yardım etmek istiyor. Bizim gelen bağışları koordine etme gibi sorumluluğumuz var. Aynı zamanda yapılacak bağışları da yönlendirme gibi sorumluluğumuz var. Bu sefer, gelen bağışların nereye gittiği belli olmayan, hak edene, hak etmeyene dağılması konusunda bir koordinasyonsuzluğun eleştirisiyle karşı karşıya kalırız.'



Yangın ve sel felaketleri sonrasında başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 946 milyon liraya ulaştığını açıklayan Soylu, Katar'ın 30 milyon dolar, Kuveyt'in ise 5 milyon dolar AFAD'a, ayrıca 5 milyon dolar da Türk Kızılayına yardım yaptığını dile getirdi.



ESNAFIN YARALARI SARILDI



Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında yaraların sarılmaya devam ettiğini aktaran Bakan Soylu, '2 bine yakın aracın maliyetlerini yüzde 75'i karşılanarak tamamladı. Yaklaşık bin 500 üzerindeki iş yeri sahibinin hasarları tespit edilerek maliyetlerini kendileri ile görüşerek yüzde yüzünü tamamlamış olduk. Kiminin 4 milyon, kimin 3 milyon, kiminin 350 bin lira kiminin 50 bin liralık hasarlarının tamamımı karşıladık. Aynı şekilde ev eşyalarının tamamı karışlayarak bitirdik' dedi.

