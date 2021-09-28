FETÖ'cü Akın İpek'in ailesinden Osman Gökçek'e saldırı!

Duygu Çuhadar'ın sorduğu ve Osman Gökçek'in yanıtladığı, gündeme dair her detayın konuşulduğu Sürmanşet programında skandal görüntüler yayınlandı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Fetö'cülerin kendisine yurt dışında yaptığı saldırının görüntülerini ve detaylarını Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında açıkladı. Sosyal medya hesabından görüntülerin bir kısmını paylaşan Osman Gökçek, yaşanan saldırının iç yüzünü Beyaz Tv'de anlattı.



Osman Gökçek, FETÖ'cülerin kendisine saldırımasının sebebini FETÖ'cülere karşı verilen mücadeleden olduğunu söyledi.



Osman Gökçek'in saldırı anını anlattığı yayın için;



https://twitter.com/BeyazGazete/status/1442962840529240065

