Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 12.15'te, Soçi Uluslararası Havalimanı'na indi.



Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi başladı.



İki lider görüşme öncesi canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İşte açıklamalarının satır başları şöyle:



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de barış Türkiye Rusya ilişkilerine bağlı. Atılan adımlardan dönmemiz mümkün değil. İlişkilerimizi daha iyi konuma geleceğine inanıyorum" dedi.



GÜNDEMDE NELER VAR?

İki ülke ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınacağı görüşmelerde en önemli gündem maddesi İdlib olacak. İdlib konusunda liderlerin 8 başlıkta önümüzdeki sürece ilişkin bir yol haritası belirlemeleri bekleniyor.