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Siyaset
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'mahalle öğrencilere temizletiliyor' iddiası yalanlandı

CHP'li Mahmut Tanal'ın 'mahalle öğrencilere temizletiliyor' iddiası yalanlandı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ceylanpınar'daki Muratlı Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine okul dışındaki çöpleri toplama görevi verildiğini öne sürdü. CHP'li Tanal'ın iddiası Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu tarafından yalanlandı. Soylu, "Bu olayın tamamen asılsız ve siyasi bir malzeme olduğu göz önündedir." diyerek paylaşılan görüntülerin de okul temizliğine yönelik bir etkinlikte çekildiğini kaydetti.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:34
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:35
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'mahalle öğrencilere temizletiliyor' iddiası yalanlandı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen iddialar üzerine Muratlı Yunus Emre İlkokulunu ziyaret etti. Okul yönetimiyle bir araya gelen Soylu, gündeme gelen iddialar ile ilgili bilgi aldı.

İddiaları reddeden ve tamamen asılsız olduğunu belirten Soylu, eğitim ve öğretim gören çocukların okul çevre temizliğine yönelik böyle bir etkinliğin düzenlendiği ifade etti.

'Olay tamamen asılsız ve siyasi bir malzeme'

Çöp toplama araçlarının haftanın 3 günü kırsal mahallelerde çöp toplama işlemlerinin yapıldığını belirten Soylu, “İddialar üzerine bizde okul yönetimimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu olayın tamamen asılsız ve siyasi bir malzeme olduğu göz önündedir. Çocuklarımız kendi çevrelerinde ve okul bahçelerinde attıkları poşetleri toplamaya yönelik bir çalışması var. Çocuklar eldiven giymiş olsa daha iyi olurdu. Fakat bu tamamen bir siyasi malzemeye neden olmuş, biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu şiddetle reddediyoruz. Çocuklarımıza biz bakıyoruz, öğretmenlerimizle de görüştük. Sağ olsunlar onlar da bizim kadar duyarlı bizden daha fazla duyarlılar” ifadelerini kullandı.


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