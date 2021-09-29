Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Süper Lig’de takımda yaşanan sakatlıklarla adını duyuran Beşiktaş en son Axaj ile karşılaştı. 2-0 mağlubiyetle sonlanan maç sonrasında büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş önümüzdeki maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’ne eksik kadrosu devam eden Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hakkında merak edilenler…
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, grubundaki üçüncü maçında Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Süper Lig’de sakatlanmalar yaşayan Beşiktaş’ta ; Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadrosunda yer almayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı son bulmasına rağmen sahaya çıkamayacak olan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda maçına çıkamadığı gibi Lizbon maçında da yer almayacak. Maça günler kala gelen ‘Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta?’ sorusu cevaplandırıldı. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hakkında merak edilenler…