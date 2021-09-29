USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,87 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Süper Lig’de takımda yaşanan sakatlıklarla adını duyuran Beşiktaş en son Axaj ile karşılaştı. 2-0 mağlubiyetle sonlanan maç sonrasında büyük moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş önümüzdeki maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’ne eksik kadrosu devam eden Beşiktaş’ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:03
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:17
Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, grubundaki üçüncü maçında Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Süper Lig’de sakatlanmalar yaşayan Beşiktaş’ta ; Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadrosunda yer almayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı son bulmasına rağmen sahaya çıkamayacak olan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda maçına çıkamadığı gibi Lizbon maçında da yer almayacak. Maça günler kala gelen ‘Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta?’ sorusu cevaplandırıldı. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hakkında merak edilenler…



Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Ne Zaman?


Avrupa Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ederken bu kez yine sahaya tek temsilcimiz olan Beşiktaş Sporting Lizbon çıkacak. Onlarca takımın Şampiyona’da kalmayı başaran ve Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam eden Beşiktaş, gözde takımlardan olan Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya günler kalmışken seyircinin ‘Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman?’ sorusunu gündeme getirmesi üzerine açıklama gecikmedi. Avrupa Şampiyonası maç takvimine göre heyecanla beklenen Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim Salı günü ekranlara gelecek. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta?

Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta?


Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Beşiktaş Sporting Lizbon karşılaşmasının saat kaçta olacağı henüz açıklanmadı.

Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta?


Avrupa Şampiyonası’nda tek temsilcimiz olan Beşiktaş’ın 19 Ekim Salı günü oynayacağı Beşiktaş Sporting Lizbon maçı Exxen’de naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Exxen’e kayıt olarak canlı yayını takip edebilecek.



Beşiktaş Sporting Lizbon muhtemel 11'ler


Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Inacio, Neto, Porro, Vinagre, Palhinha, Nunes, Cabral, Santos, Fernandes

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Sersar, N’Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

Beşiktaş Sporting Lizbon


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı