Beşiktaş Sporting Lizbon Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Canlı İzle

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye’nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, grubundaki üçüncü maçında Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Süper Lig’de sakatlanmalar yaşayan Beşiktaş’ta ; Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronvirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero kadrosunda yer almayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı son bulmasına rağmen sahaya çıkamayacak olan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda maçına çıkamadığı gibi Lizbon maçında da yer almayacak. Maça günler kala gelen ‘Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta?’ sorusu cevaplandırıldı. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hakkında merak edilenler…









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Beşiktaş Sporting Lizbon muhtemel 11'ler



Avrupa Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ederken bu kez yine sahaya tek temsilcimiz olan Beşiktaş Sporting Lizbon çıkacak. Onlarca takımın Şampiyona’da kalmayı başaran ve Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam eden Beşiktaş, gözde takımlardan olan Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya günler kalmışken seyircinin ‘?’ sorusunu gündeme getirmesi üzerine açıklama gecikmedi. Avrupa Şampiyonası maç takvimine göre heyecanla beklenen Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim Salı günü ekranlara gelecek. Peki,Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Beşiktaş Sporting Lizbon karşılaşmasının saat kaçta olacağı henüz açıklanmadı.Avrupa Şampiyonası’nda tek temsilcimiz olan Beşiktaş’ın 19 Ekim Salı günü oynayacağı Beşiktaş Sporting Lizbon maçı Exxen’de naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Exxen’e kayıt olarak canlı yayını takip edebilecek.Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Inacio, Neto, Porro, Vinagre, Palhinha, Nunes, Cabral, Santos, FernandesBeşiktaş: Ersin, Rosier, Sersar, N’Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi