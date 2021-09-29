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Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir."

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 20:04
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:27
Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri programında konuştu."

VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 3600 ek gösterge konusuna da değindi.

Soylu, "Bugün yine Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda emeklilik tazminatı ve emeklilik maaşında artış öngörülüyor.


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