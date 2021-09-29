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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:34
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:37
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaların sürdüğü Ankara-İstanbul Hızlı Treni ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu 'Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.' dedi.

YÜZDE 18'LİK ARTIŞ

Demiryolu taşımacılığında ciddi bir artış yaşandığına da dikkat çeken Karaismailoğlu 'Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır.' diye ekledi.


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