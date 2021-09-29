Antalya'daki Altın Portakal Film Festivali için 58 heykel dikildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 58'incisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.



2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin geldiği, kente dikilen heykellerle anlaşılıyor.



Antalyalılarla birlikte yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlayacak olan festival için kentte peyzaj çalışmaları yürütüldü.



KENT, VENÜS HEYKELLERİYLE DOLDURULDU

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini kentin belirli noktalarına yerleştirdi.



58 ADET HEYKEL DİKİLDİ

Pandemi önlemlerinin üst seviyede olacağı tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 58’inci yılına özel 58 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.







"HEYKELLER DE ÇOK GÜZEL"

Egemen Yüzbaşı adlı vatandaş, Venüs heykellerinin yerleştirilmesinin kente ayrı bir hava kattığını belirterek, “Bu heykelleri görünce festivalin yaklaştığını anlıyoruz. Filmleri de merak ediyoruz. Heykeller de çok güzel.” dedi.



"HEYKELCİKLER FESTİVALİN HABERCİSİDİR"

Bilet alan Tuana Taşkıran, “Festivali her yıl merakla takip ediyoruz, Antalyalılar olarak. Heykelciklerin de şehrin her tarafına konulması festivalin habercisidir. Yılın en çok bu zamanında heyecanlanıyorum. Çok güzel gösterimler oluyor, uzun metraj belgeseller gibi. Genelde bilet de kalmıyor. Büyük bir talep var. Filmleri merakla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



BÜYÜKŞEHİR ÜSTLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre’nin üstlendiği festivalde, Antalya Film Forum’un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.