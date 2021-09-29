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Siyaset
Akşener destekçilerine 'bozkurt işareti’ tepkisi

Akşener destekçilerine 'bozkurt işareti’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Mucur ilçesine geçti. Burada esnafı ziyaret eden Akşener'in bozkurt işaretleri ile selamlanması bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:25
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 22:26
Akşener destekçilerine 'bozkurt işareti’ tepkisi

Nevşehir'in Mucur ilçesine akşam saatlerinde giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gezisine esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Bir süre sonra partililerin Akşener’e ’Başbakan Akşener’ sloganı atarken ’bozkurt işareti’ yapması üzerine R.Ü. adlı vatandaş, tepki gösterdi.
'Bozkurt işareti yapamazsınız'

R.Ü., "Burada yıllarca MHP’nin ekmeğini yediniz götürüp AK Parti’ye oy verdiniz. Bozkurt işareti yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

R.Ü., herhangi bir olay çıkmadan tepkisini gösterirken, İYİ Partili grup ise ’Başbakan Meral’ sloganları atmaya devam etti.


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