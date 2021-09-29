Akşener destekçilerine 'bozkurt işareti’ tepkisi

Nevşehir'in Mucur ilçesine akşam saatlerinde giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gezisine esnaf ziyaretleriyle devam etti.



Bir süre sonra partililerin Akşener’e ’Başbakan Akşener’ sloganı atarken ’bozkurt işareti’ yapması üzerine R.Ü. adlı vatandaş, tepki gösterdi.

'Bozkurt işareti yapamazsınız'



R.Ü., "Burada yıllarca MHP’nin ekmeğini yediniz götürüp AK Parti’ye oy verdiniz. Bozkurt işareti yapamazsınız" ifadelerini kullandı.



R.Ü., herhangi bir olay çıkmadan tepkisini gösterirken, İYİ Partili grup ise ’Başbakan Meral’ sloganları atmaya devam etti.