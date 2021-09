28 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Salı Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye

Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 28 Eylül Salı akşamı; Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 28 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 28 Eylül Salı günü reyting sonuçları





28 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı mı?



AB İLK 10 PROGRAM



20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM



Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği 'ı?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 28 Eylül Salı günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu! İşte1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV2 AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV3 MASUMLAR APARTMANI TRT 14 MASTERCHEF TURKIYE TV85 ESRA EROL'DA ATV6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX7 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX8 ATV ANA HABER ATV9 SHOW ANA HABER SHOW TV10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 11 MASUMLAR APARTMANI TRT 12 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX3 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX4 MASTERCHEF TURKIYE TV85 AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV6 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV8 ESRA EROL'DA ATV9 HAVA DURUMU KANAL D10 ATV ANA HABER ATV1 MASUMLAR APARTMANI TRT 12 MASTERCHEF TURKIYE TV83 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX4 AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV5 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV7 ESRA EROL'DA ATV8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 19 HAVA DURUMU KANAL D10 ATV ANA HABER ATVİşte