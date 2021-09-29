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28 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Salı Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye

28 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Salı Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye

28 Eylül Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Birbirinden farklı dizilerin ekrana geldiği 28 Eylül Salı akşamında seyirci Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Masterchef programlarını izledi. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin tamamlanmasının ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincisi programları belirlendi. Peki 28 Eylül Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Eylül Salı reyting sonuçları…

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:10
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:10
28 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Salı Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye

Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 28 Eylül Salı akşamı; Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 28 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 28 Eylül Salı günü reyting sonuçları

28 Eylül Salı Reyting Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca Türk televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği ' 28 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap geldi. Bu sabah paylaşılan veriler doğrultusunda 28 Eylül Salı günü reyting sonuçları belirlendi. Seyircinin merakla beklediği TOTAL ve AB reyting sonuçları duyuruldu! İşte 28 Eylül Salı reyting sonuçları;
TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV

3 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1


AB İLK 10 PROGRAM


1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV

6 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM


1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV

5 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

İşte 28 Eylül 2021 reyting sonuçları!

28 Eylül Reyting Sonuçları


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