28 Eylül Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Salı Reyting Sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye

28 Eylül Salı günü reyting sonuçları açıklandı! Birbirinden farklı dizilerin ekrana geldiği 28 Eylül Salı akşamında seyirci Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Masterchef programlarını izledi. Dün akşam yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin tamamlanmasının ardından Total, 20+ABC1 ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına bakılarak dün akşamın reyting birincisi programları belirlendi. Peki 28 Eylül Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Eylül Salı reyting sonuçları…
Her gün seyircisiyle buluşan birbirinden farklı onlarca dizi, film ve programın reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriliyor. Türk televizyon dizi ve yarışma programlarının ekrana geldiği 28 Eylül Salı akşamı; Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, Masterchef Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki, 28 Eylül Salı günü reyting birincisi kim oldu? İşte 28 Eylül Salı günü reyting sonuçları