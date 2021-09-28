USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Güncel
YKS Ek Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Ek Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı

YKS Ek Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Ek Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarının herhangi birine ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci devam ediyor. YKS ek yerleştirmeler ile hayal ettiği üniversiteye giriş yapacak olan öğrenciler ‘YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayatına etki edecek YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna ÖSYM’den yanıt gecikmedi! Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS ek tercih sonuçları…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:28
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:09
YKS Ek Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Ek Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversite ek tercih süresinin bitmesinin ardından tercihlerini onaylayan adaylar ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek olan 2021 YKS ek tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Arama motorlarında 'YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını arayan öğrencilere ÖSYM'den yanıt gecikmedi. Peki, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS ek tercih sonuçları hakkında tüm detaylar…

2021 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Bu yıl 23-27 Eylül 2021 tarihinde alınan YKS ek tercihlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrencilerin boş kontenjanlardan yararlanarak hayalindeki üniversiteye gitmek için gerçekleştirdiği ek tercihler sosyal medyanın en çok araştırılan konuları arasına girmeyi başardı. ÖSYM ise öğrencilerden gelen ‘2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt verdi. ÖSYM'nin açıklamasına göre bu yıl 23-27 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerinin 4 ekim tarihinden önce açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih ile üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ise kayıtlarını 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecekler.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?


2021 YKS ek tercih ile herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin üniversiteye kayıt tarihleri, adayların internetten duyurusu gerçekleştirilen yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Üniversiteye 2021 YKS ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içinde üniversitelere başvurmaları zorunludur.

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Yks Ek Tercih


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı