YKS Ek Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Ek Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversite ek tercih süresinin bitmesinin ardından tercihlerini onaylayan adaylar ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek olan 2021 YKS ek tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Arama motorlarında 'YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını arayan öğrencilere ÖSYM'den yanıt gecikmedi. Peki, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS ek tercih sonuçları hakkında tüm detaylar…





2021 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Bu yıl 23-27 Eylül 2021 tarihinde alınan YKS ek tercihlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrencilerin boş kontenjanlardan yararlanarak hayalindeki üniversiteye gitmek için gerçekleştirdiği ek tercihler sosyal medyanın en çok araştırılan konuları arasına girmeyi başardı. ÖSYM ise öğrencilerden gelen?' sorusuna yanıt verdi. ÖSYM'nin açıklamasına göre bu yıl 23-27 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerinin 4 ekim tarihinden önce açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih ile üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ise kayıtlarını 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecekler.2021 YKS ek tercih ile herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin üniversiteye kayıt tarihleri, adayların internetten duyurusu gerçekleştirilen yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Üniversiteye 2021 YKS ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içinde üniversitelere başvurmaları zorunludur.YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak.