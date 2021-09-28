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Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

İstanbul’da arızalanan toplu ulaşım araçlarına bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy’den Arnavutköy’e giden İETT otobüsünün gaz pedalı arızalanınca yolda kaldı. Vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 21:01
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 21:02
Yine İETT, yine arıza... İstanbulluların İETT çilesi bitmiyor

İstanbulluların son günlerde sıklıkla karşılaştığı toplu ulaşım sorununa bir yenisi daha eklendi. Mecidiyeköy'den Arnavutköy'e hareket eden İETT aracı arıza yaptı. 336M kodlu araç Sultangazi'de bulunan Hamza Yerlikaya durağında durmak zorunda kaldı.

İETT aracı yaklaşık bir saat arızalı şekilde hareket etti. Sorunun büyümesi ve aracın gittikçe yavaşlaması nedeniyle aracın şoförü otobüsü durdurdu. Gaz pedalının arızalandığını söyleyen şoför yolcuları alternatif toplu taşımaya yönlendirdi. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetten dolayı tepki gösterdi. Son günlerde artan toplu taşıma arızalarına çözüm bulunmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki tedbirsizliği pes dedirtti.


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