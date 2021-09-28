Yerli Aşıda Sona Gelindi! Koruyuculuğu Sinovac'tan Daha Yüksek!

İnaktif aşı Turkovac'ın Faz3'ten de son derece olumlu sonuçlar alması üzerine kullanım onayı için hazırlık başladı. Hedef onayı alıp önümüzdeki ay sonuna kadar üretime başlayabilmek. Aşının onay alır almaz üretime başlayabilmesi için gerekli bağlantılar da kuruldu. Aşının üç tesiste üretimi için gerekli bağlantıların sağlandığı öğrenildi. Yapılan anlaşmalara göre yerli aşının üretimi başladığında buralarda günde 300 bin doz civarında aşı üretilebilecek.



AŞILAMAYI ARTTIRACAK

Yerli aşının üretimi için üç şirket ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Turkovac'ın devreye girmesi ile birlikte 18 yaş üstünde aşısız yaklaşık 8,5 milyon kişi içinde yerli aşıyı bekleyen milyonlarca vatandaşın aşısını yaptırması bekleniyor. Turkovac için şu ana kadar 18-55 yaş grubunda 1,5 milyon gönüllü başvuru yaptı. Bunlardan Faz3 için 18-39 yaş arasında 40 bin gönüllü seçildi ve aşılar yapılmaya başlandı. Yerli aşının devreye girmesi ile hatırlatma dozları da bununla yapılacak. Yurt dışında ihtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. Turkovac, ekonomik anlamda da Türkiye'ye katkı sağlayacak.



DAHA ETKİLİ

Sabah'ın habeirne göre, ilk sonuçlara göre Turkovac'ın koruması Türkiye'de uygulanan diğer inaktif aşı Sinovac'tan daha yüksek çıktı. Ayrıca aşının Delta varyantı üzerindeki etkinliği ile ilgili de özel çalışma yapılıyor. İlk etapta günde 300 bin aşı üretilmesi planlanıyor.





TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan kovid mücadelesinde gelinen son durum da vaka sayıları açısından yine kritik noktalarda. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 188 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 353 bin 324 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 160 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 70,59 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 108

milyon 305 bin 902'e yükseldi.



İLK SIRADAKİ İLİMİZ KIRKLARELİ

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 44,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" dedi.