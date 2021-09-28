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Standard & Poor’s'tan Türkiye ile ilgili yeni büyüme tahmini

Standard & Poor’s'tan Türkiye ile ilgili yeni büyüme tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltti.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:32
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:35
Standard & Poor’s'tan Türkiye ile ilgili yeni büyüme tahmini

Türkiye, koronavirüs pandemisi önlemlerinin kaldırılması ile üretimde ve ihracatta büyük atak yaptı. Rekorlar peş peşe kırılırken, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'den yeni büyüme tahmini geldi. S&P, Türkiye'nin büyüme oranını pozitif olarak revize etti.

YÜZDE 6.1'DEN YÜZDE 8.6'YA YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininini daha önc yüzde 6.1 olarak duyurmuştu. Peş peşe gelen güzel haberler sonrası S&P de tahminini revize etti.

Yapılan son değerlendirmede, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 8,6'ya yükseltildi.

Türkiye


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