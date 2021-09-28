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Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:31
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:39
Skandal açıklamalarıyla gündeme gelmişti! CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Denizli'de 23 Eylül tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak, 'Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' sözleriyle tehdit ettiği ileri sürüldü.

KONUŞMA BASINA SIZDIRILDI
Basına kapalı gerçekleşen bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu öne sürülen İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun konuşması, bir partili tarafından basına sızdırıldı. Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden tepki aldı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Geceyi emniyette geçiren Tugay Odabaşıoğlu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı. Savcılık ifadesinin ardından Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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